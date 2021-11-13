رئيس اتحاد الناشرين التونسيين: "نعوّل على المؤسسات الاقتصادية لتمكين أعوانها من وصولات شراء مخصّصة للكتاب تزامنا مع فعاليات المعرض

وات - دعا رئيس اتحاد الناشرين التونسيين محمد رياض بن عبد الرزاق المؤسسات الاقتصادية لتمكين أعوانها من وصولات شراء مخصّصة للكتاب تزامنا مع فعاليات الدورة 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب (11 – 21 نوفمبر 2021) والدورات القادمة.



وقال محمد رياض بن عبد الرزّاق، في حديث مع وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، ان المؤسسات الاقتصادية بإمكانها معاضدة الجهود الوطنية الرامية إلى دفع نسق الترويج للكتاب، من خلال تمكين أعوانها من منح رمزية أو وصولات شراء تُخصّص لاقتناء الكتاب، مثلما تُخصّصه من منح للأعياد الدينية أو العودة المدرسية.

ووصف رئيس اتحاد الناشرين قطاع الكتاب بـ "القطاع المنكوب" في فترة ما قبل الوباء، مبيّنا أن الجائحة عمّقت من هذه الأزمة، "فسعر الورق المخصّص للكتاب ارتفع بنسبة 45 بالمائة، مما ساهم في ارتفاع سعر الكتاب، وتوازيا مع ذلك فإن المقدرة الشرائية للمواطن تدهورت بدوها، بما يؤثر سلبا على عملية بيع الكتاب ازاء العجز عن اقتناء الكتب



ويرى أن المقاربة المُثلى لـ "إنقاذ الكتاب" تتمثّل في تنظيم الدولة لمؤتمر وطني تشارك فيه جميع الوزارات من أجل الخروج بنتائج عملية تُساهم في تكثيف مقتنيات الكتاب لدى مختلف مؤسسات الدولة.

وعبّر محمد رياض عبد الرزاق عن أمله في استعادة الكتاب نسق مبيعاته مع عودة معرض تونس الدولي للكتاب للانعقاد، خاصّة أن اليوم الثالث من المعرض عرف إقبالا من مكثّفا من الزوار المتعطّشين للكتاب والقراءة.



