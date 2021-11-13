توزر:جمعية أطلال بدقاش تحدث مخبرا للتراث والتنمية

وات - أحدثت جمعية أطلال بدقاش من ولاية توزر وهي جمعية تعمل في مجال التراث والثقافة الشفاهية أول مخبر للتراث والتنمية في الجهة بالشراكة مع المعهد الوطني للتراث وذلك خلال أشغال يوم دراسي نظم للغرض صباح اليوم السبت تم فيه تقديم المخبر وأهميته الثقافية والعلمية.



وبحسب ما أفاد به وات رئيس جمعية أطلال ، لطفي بوجمعة بإن المخبر سيعمل على تجميع وتوثيق التراث المادي واللامادي بكامل مناطق دقاش وحتى المناطق المجاورة لحاجة الجهة لمثل هذه المبادرة نظرا لشح الوثائق والمراجع التاريخية المهتمة بتاريخ دقاش وجوانب التراث المادي واللامادي الذي تزخر به.

وأكد أن المخبر سيعمل تحت اشراف أساتذة مختصين من المعهد الوطني للتراث ليمثل مرجعا للطلبة والباحثين ،مؤكدا أن المخبر قد يتحول مستقبلا الى مخبر تراث الجريد ككل ،لافتا الى أنه وقع ربط التراث بالتنمية باعتباره من روافد التنمية في مفهومها الشامل ، خاصة السياحية والثقافية في ظل وجود منتوج ثري في المنطقة .

وتحدث ايضا عن إمكانية بعث مركز لحفظ الذاكرة الجهوية في المجال الزراعي الواحي ،منها الأدوات الفلاحية وطرق الزراعة ونظم الري التقليدية حيث سيكون المخبر مفتوحا أمام الباحثين والطلبة لإعطائه قيمة عملية تدعم مجال البحوث في مجال التاريخ والتراث وتعزيز المنشورات في المجال.



كما افاد المتفقد الجهوي للتراث بالجنوب الغربي،مراد الشتوي في تصريح لوات أنه من بين أهداف المخبر هو دفع الإصدارات والمنشورات التي تهتم بالمواقع الاثرية والتراث في المنطقة ،علاوة على كونه سيؤسس لإصدار العديد من المؤلفات التاريخية المختصة.

ولفت الى أن دور المعهد الوطني للتراث يتمثل في الاشراف العلمي على المخبر باعتبار أهمية وجود مختصين في مجال التاريخ والتراث صلب هذا المخبر حتى يتم ضمان الشفافية والموضوعية والمهنية في معالجة المعلومات التاريخية المجمعة.



