مصالح الحرس الديواني بسليانة تحجز كميات من الملابس الجاهزة المهربة بقيمة 296 ألف دينار

تمكنت فرقة الحرس الديواني بسليانة في عمليتين منفصلتين من حجز كميات من الملابس الجاهزة المهربة محملة على متن شاحنتين وذلك بعد نصب كمين واعتراضهما.



وبينت الادارة العامة للديوانة ، في بلاغ لها، السبت، ان قيمة المحجوز قدرت، وفق محضري الحجز ، في العملية الأولى بحوالي 198 ألف دينار فيما بلغت قيمة محجوزات العملية الثانية 98 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.











