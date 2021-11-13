مصالح الحرس الديواني بسليانة تحجز كميات من الملابس الجاهزة المهربة بقيمة 296 ألف دينار

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 19:02 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكنت فرقة الحرس الديواني بسليانة في عمليتين منفصلتين من حجز كميات من الملابس الجاهزة المهربة محملة على متن شاحنتين وذلك بعد نصب كمين واعتراضهما.

وبينت الادارة العامة للديوانة ، في بلاغ لها، السبت، ان قيمة المحجوز قدرت، وفق محضري الحجز ، في العملية الأولى بحوالي 198 ألف دينار فيما بلغت قيمة محجوزات العملية الثانية 98 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.





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