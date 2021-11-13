لقاءان وديان - فوز الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 17:43 قراءة: 0 د, 15 ث
      
فاز الترجي الرياضي التونسي على المستقبل الرياضي بالرجييش 2-0 والاتحاد المنستيري على اتحاد قصيبة المديوني 4-1 في اللقاءين الوديين اللذين اقيما اليوم السبت.

وجاء هدفا الترجي الرياضي عن طريق رشاد العرفاوي وعلاء المرزوقي فيما سجل اهداف الاتحاد المنستيري كل من زياد العلوي في مناسبتين وعبد الحكيم امقران وتوفيق العدادي.

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