قريبا اطلاق مشروع اجتماعي يمكن العائلات المعوزة من وصولات شراء مجانية

وات - ستوزع قريبا، على العائلات المعوزة والأشخاص ذوي الاعاقة، وصولات يتم استعمالها في شراء مواد استهلاكية من المساحات الكبرى.



وتاتي هذه العملية تجسيدا لفكرة مشروع اجتماعي، ابتكرها السيد رياض عطية وهو متقاعد من الوظيفة العمومية، قصد الارتقاء بالفئات الهشة وتحسين قدرتها الشرائية.



وفسّر عطية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الوصولات، التي ستبلغ قيمتها 25 دينارا للوصل الواحد، ستمنح بصفة شهرية خلال بداية فترة تنفيذ المشروع ثم بصفة اسبوعية في مرحلة ثانية.



وقال ان استخدام الوصولات يخضع الى شرطين أساسيين يتمثل الأول في ضرورة شراء المنتوجات التونسية، التي يبدأ رمزها الشريطي بـ619 اما الثاني فيتمثل في شراء ما قيمته 75 دينار.



وذكر أن اتفاقية ستبرم في الغرض قبل نهاية السنة الجارية مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي واحدى المساحات التجارية الكبرى ستمكن حوالي 900 ألف عائلة من الانتفاع بهذه الوصولات.



وبين عطية ان تمويل المشروع يتم عن طريق الاشهار للمنتوجات التونسية من خلال ارفاق الوصولات بملصقات اشهارية تسويقية للشركات المنتجة وهي فكرة "ابتكرها في سنة 2016 وقام بتسجيلها بالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في سنة 2017" على حد قوله.



وتوقع ان يتم ابرام اتفاقيات أخرى مع منظمات وجمعيات يخول لها القانون الانتفاع بالهبات والاعانات (القرار المؤرخ في 17 جانفي 1989 الى جانب الامر عدد 599 لسنة 2000 مؤرخ في 13 مارس 2000 والمتعلق بضبط قائمة الجمعيات والمؤسسات المنتفعة بالهبات والاعانات) حتى تساعد في توزيع هذه الوصولات على الفئات الهشة المعنية قصد تحسين قدرتها الشرائية.



واعتبر أن من شأن هذا المشروع ان يساهم بطريقة غير مباشرة في التقليص من نسبة البطالة والهجرة غير النظامية ودفع عجلة التنمية وجلب الاستثمار والقضاء تدريجيا على التجارة الموازية بادماج اغلب التجار تحت منظومة الدورة الاقتصادية.



