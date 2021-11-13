قابس: تظاهرة ترويجية للحامة كمدينة سياحية استشفائية

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 17:42 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تم اليوم السبت، في تظاهرة ترويجية أقيمت بالخبايات من معتمدية الحامة الغربية بولاية قابس، اطلاق تطبيقة "زينة الحامة" التي تعرف بالحامة كمدينة سياحية استشفائية من خلال ابرازها لأهم المواقع السياحية التي تزخر بها ومنتوجها السياحي الثري ومكوناتها من واحات وحمامات استشفائية تقدم لحرفائها خدمات ذات جودة عالية.

كما تم في هذه التظاهرة الترويجية التي نظمتها جمعية "التنمية المستدامة" بالحامة بدعم من مؤسسة "فريدريش ناومان من اجل الحرية" وبالشراكة مع بلديتي الحامة والحامة الغربية ووزارة السياحة والمكتب المحلي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تنظيم معرض للحرف التقليدية تضمن عينات من المنتوج الحرفي الذي تزخر به الحامة المتأتي في جانب منه من صناعة السعف والصوف.

كما أتيحت لضيوف هذه التظاهرة السياحية فرصة زيارة البرادات الموجودة بالخبايات التي تتم من خلالها عملية تبريد المياه المتدفقة من باطن الارض بدرجة حرارة مرتفعة.

ويأمل الساهرون على هذه التظاهرة الترويجية في ان تساعد تطبيقة "زينة الحامة" على دفع النشاط السياحي بهذه الربوع وهو نشاط لم يشهد انطلاقته الحقيقية على الرغم مما تزخر به الحامة من مقومات سياحية متميزة.

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