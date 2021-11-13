السعودية: بعث أول بطولة رسمية لكرة القدم النسائية

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 15:13 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن انطلاق النسخة الأولى من دوري كرة القدم النسائية، لأول مرة تحت إشرافه، تحت اسم (دوري المناطق لكرة القدم للسيدات 2021).

ونشر الاتحاد، عبر حساب إدارة كرة القدم النسائية على "تويتر"، فيديو مختصر لتفاصيل الدوري الجديد، الذي سيشهد مشاركة 16 فريقا.

وسينطلق دوري المناطق في 22 نوفمبر/تشرين ثان الحالي، وستقام مبارياته في 3 مدن، وهي الرياض وجدة والدمام.

وستُلعب المباريات بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة، وصاحبا المركزين الأول والثاني في الدمام، إلى (بطولة المملكة لكرة القدم للسيدات) المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، في مدينة جدة، باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وعبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، أكد رئيس مجلس الإدارة ياسر المسحل: "اليوم نعيش هذه اللحظة التي تحققت بفضل من الله، ثم الدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة لجميع القطاعات، وتحديدا كرة القدم".


يذكر أن العام الماضي 2020 شهد انطلاق أول دوري كرة قدم للسيدات، لكن كان بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والذي انتهى بفوز فريق التحدي من الرياض باللقب.

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