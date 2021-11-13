رئيسة الحكومة نجلاء بودن تلتقي بباريس رئيس المجلس الرئاسي الليبي

وات -





التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن صباح اليوم بباريس ،رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى وذلك على هامش أشغال المؤتمر الدولي حول ليبيا التي تنظمه فرنسا.وتم خلال اللقاء وفق ما صرحت به نجوى أوهيبة الناطقة الرسمية باسم المجلس الرئاسي الليبي ل"وات" تناول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف الانتخابات، والملف الاقتصادي.كما تناول اللقاء وفق المصدر ذاته مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، ومتابعة التنسيق بين البلدين الشقيقين لما جاء في البيان الختامي للمؤتمر.وأضافت أوهيبة أنه تم كذلك مناقشة الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي الليبي لأجل ضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه ومتزامن، يخدم طموحات الشعب الليبي.ويشار الى أن اللقاء تم بحضور وزير الخارجية التونسي "عثمان الجرندي" ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.