متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 13 نوفمبر..

وات -





مدنين : رصد 6 إصابات محلية بفيروس كورونا وعدم تسجيل أيّة حالة وفاة



سجّلت ولاية مدنين 6 إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا واصابتين وافدتين من ليبيا من جملة ما أفرزته نتائج 541 عينة خضعت للتحليل لتبلغ نسبة الحدوث العامة 1 فاصل 5 بالمائة.

وارتفع بذلك العدد الجملي للاصابات المحلية الى 33003 إصابات مقابل استقرار عدد الوفيات بهذا الفيروس عند 1159 وفاة إذ لم يقع تسجيل أيّة حالة وفاة جديدة في الساعات الاربع وعشرين الأخيرة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة بين ميدون 3 اصابات منها إصابتاين في صفوف التلاميذ بنفس المدرسة بعد 3 إصابات يوم امس لدى تلاميذ من نفس العائلة وبمدرسة ابتدائية واحدة حسب الدكتور زيد.

اما بقية الاصابات المسجلة في الساعات الاربع وعشرين الماضية فجاءت اصابتان منها في حومة السوق واصابة واحدة بجرجيس.







الكاف : تسجيل حالة وفاة وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا



أعلنت اليوم ،السبت،الادارة الجهوية للصحة في الكاف عن تسجيل حالة وفاة و اصابتين جديدتين بالعدوى بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد صدور نتائج 41 تحليلاً مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 11 نوفمبر.



وجاء أيضا في الإحصائيات اليومية الجديدة استقرار عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 05 مصابين كلهم في أقسام الانعاش والعلاج المكثف وذلك بالتوازي مع إستقرار عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي في حدود 12 وهم يمثّلون جملة الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الأيّام العشرة الاخيرة.

ويرتفع وفق التحيين الجديد إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 693 شخصا وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19653 تماثلت منها 19641 إلى الشفاء.



