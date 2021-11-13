الرابطة الاولى (مباراتان مؤجلتان): النادي الصفاقسي واتحاد بن قردان لتاكيد الاسبقية

وات - يبحث كل من النادي الصفاقسي واتحاد بن قردان على تكريس اسبقية الارض والجمهور بمناسبة استضافتهما لكل من نجم المتلوي ونادي حمام الانف بمناسبة اجراء الدفعة الاولى من المباريات المتاخرة لحساب الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي ستدور غدا الاحد.



ويستضيف النادي الصفاقسي انطلاقا من الساعة الرابعة مساء بملعب الطيب المهيري بصفاقس نجم المتلوي في مباراة سيكون فيها اصحاب الارض في حاجة ماسة لتحقيق الانتصار واضافة 3 نقاط الى رصيدهم حيث لايزال فريق عاصمة الجنوب يبحث عن توازنه المعهود ولاتزال الضغوطات تتضاعف على المدرب الايطالي جيوفاني سوليناس حتى يقدم زملاء فراس شواط مردودا متميزا يرتقي الى مستوى انتظارات الشارع الرياضي بصفاقس.



ومن هذا المنطلق سيعتمد النادي الصفاقسي صاحب المركز الثاني ب7 نقاط مقاسمة مع النادي البنزرتي واتحاد تطاوين على طريقة هجومية لعله يهتدي بفضلها الى الانتصار وفك هذه الشراكة والالتحاق بالترجي الرياضي متصدر المجموعة ب10 نقاط (في انتظار اجرائه كذلك للقاء المتاخر ضد امل حمام سوسة المقرر يوم 25 نوفمبر الجاري بملعب بوعلي الحوار) وبالتالي سيساهم الانتصار المنشود في رتق معنويات كل المحيطين بالفريق.



وسيسعى المدرب سوليناس الى تجديد الثقة في العناصر التي عادت خلال الجولة المنقضية بالتعادل من حمام سوسة مع دعم اكبر للنفس الهجومي من اجل بلوغ شباك نجم المتلوي (خامس الترتيب العام ب5 نقاط) الذي سيتحول الى صفاقس من اجل تقديم مردود ايجابي ومحاولة صنع المفاجاة او العودة باخف الاضرار باعتبار وعيه الشديد بان مواجهة ملعب الطيب المهيري لن تكون باليسيرة نظرا لجملة من الظروف الذاتية والموضوعية.



وسيكون اتحاد بن قردان ظهرغد الاحد بداية من الساعة الثانية على ارضية ملعبه مع فرصة ثمينة لتحقيق انتصار جديد بمناسبة استضافته لنادي حمام الانف, حيث ينطلق ابناء المدرب حسان القابسي الذين يحتلون المركز الخامس ب5 نقاط في جدول الترتيب العام بحظوظ وافرة لتامين نقاط اللقاء بالنظر الى النجاعة التي يتمتعون بها كلما لعبوا على ارضية ميدانهم وخاصة بسبب الوضعية الحرجة التي يعيشها فريق الضاحية الجنوبية للعاصمة حيث لايزال عداد نقاطه مستقرا في النقطة الصفر بعد 4 هزائم متتالية قابعا في اسفل ترتيب المجموعة الاولى ولعل ما زاد الصعوبات الفنية بلة تلك المشاكل الادارية التي خيمت بظلالها على الفريق بقرار رئيس الجمعية الابتعاد لمدة 3 اشهر وهو ما من شانه ان تكون له عواقب وخيمة على مسيرة النادي في قادم الجولات.



