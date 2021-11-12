تكريم الشاذلي القليبي رائد الثقافة التونسية في الدورة 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب : شهادات حية وقراءات في مسيرة رجل فكر وسياسة

وات - اختارت هيئة تنظيم الدورة 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب شخصية الشاذلي القليبي رائد الثقافة التونسية لتكون الشخصية المحورية للدورة الجديدة حيث انتظم اليوم الجمعة بالمناسبة موكب تكريمي تقديرا لرجل اسس للثقافة في تونس وكان حريصا منذ الاستقلال على اعلاء شانها في كافة ربوع البلاد وذلك من خلال تقديم شهادات حية لبعض معاصريه واستعراض محطات مضيئة في مسيرته مع الفكر والسياسة.

ويعد الشاذلي القليبي اب الثقافة في تونس حيث كان وراء تاسيس وزارة الشؤون الثقافية سنة 1961 التي شكلت نواة تطوير الفعل الثقافي في مختلف الميادين الابداعية من خلال اشرافه على بلورة سياسات ثقافية كان لها انعكاس ايجابي على الاجيال المتعاقبة لاسيما فئات الشباب والناشئة واليافعين.



يقول الشاذلي بن يونس احد معاصريه في شهادته "كان خير مشجع للثقافة في جميع المجالات وخاصة مجال المسرح ويعود له الفضل في انشاء اللبنة الاولى للاعمال المسرحية بالوسط المدرسي وتعميمها بالجهات لدى تقلده للمسؤولية بديوان الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة " مشيرا الى ان "العديد من المبدعين في مجالات الفكر والمسرح من الذين طبعوا الميدان الثقافي باعمالهم الرائعة على امتداد عقود هم من خريجي النوادي الثقافية بالمؤسسات التربوية وخاصة منها نوادي الموسيقى والمسرح والسينما ".

ويضيف بن يونس "كان الشاذلي القليبي متحمسا للفكر النير ,منفتحا على العالم وعلى جميع الاراء والمبادرات الداعمة للمشهد الثقافي هدفه التوصل الى ارساء مقومات ثقافة تونسية ثرية في مضامينها, تنعكس بشكل ايجابي على الفرد في سلوكه وتطلعاته مثلما تشكل قاطرة للتطور والتنمية المجتمعية واساس كل استقرار في ربوع البلاد سواء بالمناطق الحضرية او الارياف ".



اما المؤرخ ابراهيم شبوح فيرى في الشاذلي القليبي الانسان والمثقف والسياسي "مثالا متفردا ورجل دولة بامتياز لكونه من رواد ارساء سياسات ثقافية تحترم الخصوصية الوطنية وتثريها عبر الانفتاح على مختلف الثقافات والحضارات الاخرى سواء من الغرب او الشرق.

ويعتبر شبوح الشاذلي القليبي "اول من بادر بوضع برامج واليات لصيانة مدينة القيروان ومعالمها التاريخية والاهتمام بالفن الاسلامي عبر انشاء متحف رقادة بالقيروان " ولفت في هذا الصدد الى "الكتابات العديدة للشاذلي القليبي باللغتين العربية والفرنسية التي طبعت مسيرته الفكرية الى جانب تقلده لمناصب سياسية وديبلوماسية من بينها الامانة العامة لجامعة الدول العربية".

ويضيف "قدم الشاذلي القليبي للثقافة التونسية الكثير من المبادرات والبرامج والمشاريع وكان وطنيا غيورا على التراث والعمارة والفنون والحضارة العربية الاسلامية دون تعصب او مغالاة وهو ما مهد له الطريق ليكون عضوا في العديد من المنظمات والهياكل والهيئات على الصعيدين العربي والدولي".

قراءات كثيرة في مسيرة الشاذلي القليبي (2020/1925 ) قدمها البعض ممن عرفوه عن قرب على غرار عبد الرؤوف الباسطي وعلي بلعربي وعبد الواحد براهم ونورالدين الدقي وغيرهم شكلت مساحة تكريمية لرجل لم يدخر جهدا من اجل ترسيخ مكانة الثقافة في القلوب والعقول ولمسة وفاء ارادها القائمون على معرض تونس الدولي للكتاب للشاذلي القليبي المثقف والسياسي الذي حظي بمكانة مرموقة على الساحة العربية والدولية لمواقفه وتوجهاته وافكاره التي مهدت الطريق امام رجالات صنعوا مشهدا ثقافيا تونسيا ملهما لشعوب العالم ولرواد الفكروالثقافة في كافة المجالات.



