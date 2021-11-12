قابس: الاتحاد الجهوي للشغل يطالب بالتسريع بعقد مجلس وزاري لتفعيل قرارات المجالس السابقة

وات - نبّه المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، في بيان أصدره في أعقاب اجتماع استعجالي، عقده، اليوم الجمعة، وخصّصه لمتابعة الوضع العام بالجهة، من مخاطر تأزم الوضع الاجتماعي بالجهة وقابليته لمزيد الاحتقان، مطالبا بالتسريع بعقد مجلس وزاري خاص بولاية قابس لتفعيل قرارات المجالس السابقة.

وهدّد الاتحاد، في البيان الذي تحصّلت "وات" علة نسخة منه، بالدخول في سلسلة من النضالات متعددة الأشكال للدفاع عن استحقاقات الجهة.



وأشار إلى أن معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس، ورغم الظروف الصعبة المحيطة بعملية الانتاج فيها، قد حققت نتائج مرتفعة وساهمت بنسبة 75 بالمائة من انتاج المعامل التابعة للمجمع، إلا أن هذا التطور في الانتاج قابله تدهور مستمر للوضع الصحي والبيئي نتيجة انتشار عناصر التلوث البحري والهوائي الناجمة عن الغازات السامة المنبعثة من معامل المجمع والتي اثرت سلبا على صحة العمال وعلى كل ابناء الجهة.



وأبرز المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل الحاجة لتصنيف العمل بمعامل المجمع الكيميائي ضمن قائمة المهن الخطرة، مطالبا باستئناف اللجنة الخاصة بملفات المهن الخطرة والمخلة بالصحة اعمالها في اقرب وقت ممكن.



وبيّن أن عدم التسريع بانجاز المناظرات الخاصة بالانتدابات التي وقع الاتفاق عليها في المجلس الوزاري الخاص بجهة قابس في 22 أوت 2019، وخاصة منها انتدابات المجمع الكيميائي لسدّ الشغورات الحاصلة والمتراكمة منذ سنة 2015، قد تسبّب في تفاقم البطالة واثر سلبا على العمال صحيا واجتماعيا وكانت له انعكاسات سلبية على نجاعة الانتاج.



