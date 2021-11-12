صفاقس: الإفراج عن 4 أشخاص محتفظ بهم على خلفية أحداث معتمدية عقارب والاحتفاظ بشخص واحد

Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 - 16:49 قراءة: 0 د, 43 ث
      
وات - قرر قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، بعد ظهر اليوم الجمعة، الإفراج مع الإبقاء على ذمة التحقيق، عن 4 أشخاص محتفظ بهم على خلفية الأحداث التي شهدتها معتمدية عقارب منذ بداية الأسبوع الجاري، احتجاجا على قرار وزارة البيئة القاضي بإعادة فتح مصب "القنة" أمام شاحنات رفع الفضلات ببلديات الجهة، والاحتفاظ بشخص واحد، وفق ما أفادت به المحامية سميرة بن صالح عن فريق الدفاع عن الموقوفين في تصريح ل(وات).

وكانت وحدات الأمن أوقفت في الليلة الفاصلة بين يومي 9 و10 نوفمبر الجاري وإلى غاية يوم 11 نوفمبر، اثنين من المحتجين بحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي في وقت سابق.

يشار إلى أن مجموعة من أهالي الموقوفين وممثلي مكونات المجتمع المدني، طالبوا في وقفة تضامنية وعبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، بالإسراع بإطلاق سراح الموقوفين تجسيما لمخرجات اللقاء الذي جمع، أمس الخميس، رئيس الجمهورية بممثلي مكونات المجتمع المدني في عقارب.

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