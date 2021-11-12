الداخلية: القبض على 1646 مفتشا عنه في يوم واحد

Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 - 13:59 قراءة: 0 د, 26 ث
      
ألقت وحدات الأمن والحرس، خلال حملات أمنيّة بكامل ولايات الجمهوريّة قامت بها في الأربع والعشرين ساعة الماضية، القبض على 1646 شخصا من المفتّش عنهم لتورطهم في قضايا مختلفة، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية اليوم الجمعة في بلاغ.

كما أوقفت الوحدات 128 شخصا "من أجل ارتكابهم لجرائم مختلفة، من سرقات واعتداءات على الأملاك والأشخاص ومسك واستهلاك وترويج المخدّرات وقضايا أخرى تهمّ الأمن العام"، حسب ذات المصدر.

وتقوم وحدات الأمن والحرس منذ فترة بحملات أمنية يومية أفضت إلى إيقاف آلاف المورطين في قضايا مختلفة والمئات من مرتكبي الجرائم.


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