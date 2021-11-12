منوبة: اربعة اشهر سجن نافذة في حق مسؤول سابق بولاية منوبة من اجل تهمة "التحرش"

Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 - 13:55 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وات - قضت الدائرة الجناحية الاولى بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، في وقت متاخر من مساء امس الخميس، بسجن المعتمد الاول السابق بولاية منوبة مدة اربعة اشهر سجن نافذة من اجل تهمة "التحرش"، وفق ماأفادت به الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في منوبة سندس نويوي ل"وات ".

واضافت نويوي ان مواطنة، صاحبة مطلب رخصة سيارة اجرة، تقدمت بشكاية الى مصالح الامن بمنوبة منذ بداية سنة 2017، افادت فيها ابتزازها مقابل وعدها باسداء خدمات لها وتمكينها من الرخصة.

وباحالة الشكاية على انظار المحكمة تم فتح بحث تحقيقي والاستماع لكافة الاطراف ومنها الشاكية وزوجها، وايضا المتهم الذي تمسك طيلة البحث بتاكيد الجانب الكيدي في القضية نافيا علاقته بما ادعته المتضررة، وفق تاكيد لسان دفاعه ل(وات).

يشار الى ان المعتمد الاول احيل بحالة ايقاف، بعد اصدار بطاقة ايداع في شانه بسجن المرناقية في نهاية اكتوبر المنقضي، صحبة وال سابق واطار وموظف بالولاية، وذلك في ما يعرف بملف شبهات الفساد المالي والإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي.

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