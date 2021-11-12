توزر: برمجة تنظيم الدورة ال13 لأيام الصناعات التقليدية بتوزر من 22 الى 29 ديسمبر بمشاركة أكثر من 120 حرفيا

من المنتظر أن يتجاوز عدد المشاركين في فعاليات النسخة ال13 لأيام الصناعات التقليدية بتوزر التي تقام على مدى ثمانية أيام من 22 الى 29 ديسمبر القادم، 120 حرفيا من مختلف ولايات الجمهورية وفق المندوب الجهوي للصناعات التقليدية محمد الصديقي.



وواضاف ان الديوان الوطني للصناعات التقليدية ينظم هذا المعرض خلال فترة العطلة المدرسية وفي وقت تشهد فيه الجهة زيارة في عدد السياح بما يسمح بإتاحة فرصة ترويج المنتوجات الحرفية وبهدف تجاوز الركود الذي عرفه القطاع بسبب تداعيات جائحة "كورونا".



وأكد في ذات السياق أن المندوبية الجهوية ستضاعف من جهودها في مجال خلق الترويج للمنتوج الحرفي في الجهة وذلك بتنظيم معرض آخر للصناعات التقليدية يهم حرفيي الجهة في عطلة الربيع المدرسية خلال شهر مارس 2022 بعد نجاح معرض أول نظم في نفس الفترة من العام الجاري مع برمجة فتح مجال المشاركة في معرض الصناعات التقليدية المقام بمدينة نفطة بمناسبة مهرجان روحانيات ليشمل عددا أكبر من الحرفيين من الجهة وخارجها في الدورات القادمة .



وكانت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية نظمت بداية هذا الشهر معرضا وسوقا لترويج منتوج الصناعات التقليدية خلال فترة مهرجان روحانيات بنفطة علاوة على تنظيم أيام ترويجية للمنتوج الحرفي بالجهة في العاصمة شارك فيه عدد من الحرفيين في اختصاصات متميزة كما انطلقت منذ شهر نوفمبر الجاري في تنظيم دورات تأهيل وتكوين للحرفيين حول منظومة التغطية الاجتماعية ومنظومة الجباية بغاية تنمية القطاع.



