رئيسة الحكومة التونسية تتحادث في باريس  مع رئيس البنك الافريقي للتنمية

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التقت رئيسة الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن رمضان على هامش زيارتها إلى باريس، رئيس البنك الافريقي للتنمية السيد اكينويمي اديسينا Akinuwumi Adesina.وأكد الجانبان على متانة العلاقات بين تونس وهذه المؤسسة المالية الإفريقية التي تعد بلادنا من أهم شركائها في التنمية والاستثمار والمساندة المالية.كما تم بهذه المناسبة استعراض مختلف أوجه التعاون وتعدد مجالاته على غرار الفلاحة والنقل والمساندة المالية.وعبرت رئيسة الحكومة عن شكرها العميق لما تحظى به تونس لدى البنك الافريقي للتنمية من علاقة مميزة وسمعة طيبة بفضل جديتها في الاستعمال الأمثل في مختلف تدخلات البنك في بلادنا.كما أكدت على ضرورة البحث في مجالات مستجدة في تدخلات البنك على غرار الاستثمار في الرقمنة كأداة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في مختلف التعاملات المدنية والمالية، وكذلك في مجالات خلق مراكز امتياز صلب الاقطاب التكنولوجية (Technopoles) في إطار البحث العلمي والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مجال صناعة الأدوية، وذلك لتشجيع الطاقات الشابة والباعثين الشبان بإعطائهم الفرصة للاندماج في الحركية التنموية في تونس.من جهته أكد رئيس البنك الافريقي للتنمية اكينويمي اديسينا، على ما تتميز به تونس من احترام كامل لتعهداتها تجاه البنك بما جعلها في صدارة الدول التي يتعامل معها.وقد تم الاتفاق على تنظيم جلسة عمل بتونس لتناول مختلف أوجه التعاون بين البنك الافريقي للتنمية وبلادنا لمواصلة تدعيم التعاون المثمر بينهما.