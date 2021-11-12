الشرطة البلدية : 188 عملية إزالة لنقاط انتصاب عشوائية وحجز أطنان من المواد الغذائية والخضر والعلف

قامت وحدات الشرطة البلدية، أمس الخميس، بـ 188 عمليّة إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها وتحرير 261 محضرا اقتصاديّا و262 مخالفة صحية وثمانية محاضر عدلية بمناطق مختلفة من البلاد، وفق بيانات نشرتها وزارة الداخلية اليوم الجمعة.



ووفق ذات المصدر، قامت وحدات الشرطة البلدية بـ 194 عملية حجز، من أبرزها حجز 540 كلغ من العجين الغذائي و1440 كلغ من الكسكسي بولاية مدنين وحجز وإتلاف 1370 كلغ من الخضر غير صالحة للإستهلاك بولايتي قابس وصفاقس، فضلا عن حجز 12600 لتر من الحليب و7 آلاف لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس و180 كلغ من البطاطا بتونس العاصمة.



كما حجزت حوالي 20 طنا من العلف بسوسة وبنزرت و1.2 طن من الفسفاط بولاية بنزرت، إلى جانب حمولة شاحنتين من الملابس المستعملة بتونس العاصمة.



