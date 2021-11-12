الوكالة الفنية للنقل البري تقر جملة من الإجراءات لتوفر لأصحاب العربات مواعيد مناسبة لإجراء الفحص الفني

أقرت الوكالة الفنية للنقل البري جملة من الإجراءات لتوفر لأصحاب العربات مواعيد مناسبة لإجراء الفحص الفني من أجل المعالجة الناجعة والسريعة للإشكاليات واستيعاب الطلبات التي لم يتسن الاستجابة إليها

وأوضحت الوكالة في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، أن هذه الإجراءات تتمثل في:

1 -تمديد ساعات العمل الى 9 ساعات عمل فعلي يوميا بالنسبة للمراكز التي تشهد ضغطا في النشاط.

2-تمكين العربات التي تتمتع بمجانية الفحص الفني في مدة 48 ساعة من الحضور مباشرة إلى نفس المركز دون التسجيل وحجز موعد.

3-تمكين الحرفاء من تغيير المواعيد في مراكز أخرى غير تلك التي تم الحجز بها،وذلك من خلال رابط الفحص الفني بموعد بموقع واب الوكالة تحت عنوان" تغيير موعد فحص فني"httpss://www.attt.com.tn/index.php?code_menu=7

4-توفير أماكن إضافية للحجز تضمن بصفة آلية للعربات المستغلة في احدى الانشطة التالية: عربات التكوين في مجال السّياقة، كراء العربات، النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم ( تاكسي، لواج، نقل ريفي ، النقل السياحي ونقل البضائع ) حصولهم على موعد يكون مناسبا لتاريخ انتهاء صلوحية شهادة الفحص الفني للعربة .



كما أوضحت الوكالة الفنية للنقل البري، في بلاغها، ان الإجراء الذي تمّ اتخاذه والمتعلّق بالتخلي نهائيا عن عبارة "يقوم هذا الوصل مقام شهادة الفحص الفني " بوصل التسجيل لحجز موعد، يأتي في إطار حرصها على إعادة سير عمل منظومة الفحص الفني بالموعد إلى نسقها الطبيعي وإكسابها النجاعة المرجوة.



ولفتت إلى أن هذا الإجراء من شأنه تمكين الحرفاء من القيام بحجوزات للحصول على مواعيد في أقرب الآجال المتوفرة ، خاصة بعد التداعيات الناتجة عن توقف العمل بمراكز الفحص الفني لفترة فاقت 55 يوما عمل جراء انتشار جائحة كورونا وما تبعه من اقرار للحجر الصحي الشامل والحجر الصحي الموجه، فضلا عن تخلف عدد كبير من الحرفاء عن الحضور في المواعيد المحجوزة و إعادة التسجيل دون عرض عرباتهم على الفحص الفني مما يمثل خطرا على السلامة المرورية.



ولمزيد الإرشادات، دعت الوكالة الفنية للفحص الفني كافة الحرفاء والمتعاملين معها إلى الاتّصال على الرقم الأخضر 307 100 80 أو على عنوان البريد الإلكتروني infoattt@attt.tn او من خلال الاطلاع على اخر المستجدات بالصفحة الرسمية للوكالة الفنية للنقل البري على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عبر الرابط التالي : Facebook.com/ATTT.Tunisie







