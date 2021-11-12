أصوات نساء: إدانة زهير مخلوف هي انتصار للحركة النسوية في تونس ولجميع الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي

وات -

اعتبرت جمعية "أصوات نساء" اليوم الجمعة إدانة النائب المجمد زهير مخلوف بسنة سجن مع النفاذ العاجل في قضية التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء هو انتصار للحركة النسوية في تونس و لجميع الناجيات و الناجيين من العنف المبني على النوع الاجتماعي لما فيها من قطع مع عقلية الإفلات من العقاب و تكريس لمبادئ المحاسبة و علوية القانون حسب تقديرها.وأضافت أصوات نساء، في بيان لها اليوم تلقت (وات) نسخة منه، أن ما شاب هاته القضية من اخلالات اجرائية و جوهرية لم يثن مناضلات و مناضلي الجمعية عن مواصلة مسار الكفاح لتطبيق القانون عدد 58-2017 المناهض للعنف المسلط على النساء و لمساندة الضحية في مسارها القضائيوجددت "أصوات نساء" بالمناسبة مساندتها المطلقة و اللامشروطة لكل النساء ضحايا العنف داعية السلطة القضائية الى التسريع في الحسم في بقية القضايا المنشورة و المتعلقة بشكل من أشكال العنف المسلط على النساء عبر التطبيق الناجع و الفعال للقانون عدد 58.