أصوات نساء: إدانة زهير مخلوف هي انتصار للحركة النسوية في تونس ولجميع الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي

Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 - 11:28 قراءة: 0 د, 49 ث
      
وات - اعتبرت جمعية "أصوات نساء" اليوم الجمعة إدانة النائب المجمد زهير مخلوف بسنة سجن مع النفاذ العاجل في قضية التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء هو انتصار للحركة النسوية في تونس و لجميع الناجيات و الناجيين من العنف المبني على النوع الاجتماعي لما فيها من قطع مع عقلية الإفلات من العقاب و تكريس لمبادئ المحاسبة و علوية القانون حسب تقديرها.

وأضافت أصوات نساء، في بيان لها اليوم تلقت (وات) نسخة منه، أن ما شاب هاته القضية من اخلالات اجرائية و جوهرية لم يثن مناضلات و مناضلي الجمعية عن مواصلة مسار الكفاح لتطبيق القانون عدد 58-2017 المناهض للعنف المسلط على النساء و لمساندة الضحية في مسارها القضائي

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وجددت "أصوات نساء" بالمناسبة مساندتها المطلقة و اللامشروطة لكل النساء ضحايا العنف داعية السلطة القضائية الى التسريع في الحسم في بقية القضايا المنشورة و المتعلقة بشكل من أشكال العنف المسلط على النساء عبر التطبيق الناجع و الفعال للقانون عدد 58.


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