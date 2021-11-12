ايقاف عنصرين تكفيريين محل احكام قضائية وسجنية

Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 - 09:31 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكنت مصالح الإدارة المركزيّة لمكافحة الإرهاب التابعة للإدارة العامّة للمصالح المختصّة بالأمن الوطني، من إيقاف عنصر تكفيري محلّ منشوري تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وجهات قضائيّة ومحلّ أحكام قضائيّة.

وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن النيابة العموميّة بسوسة، أصدرت في شأن العنصر التكفيري الموقوف بطاقة إيداع بالسّجن.

كما أمكن لذات الوحدات إيقاف عنصر تكفيري آخر في حالة فرار، بعد تورّطه في قضيّة ذات صبغة إرهابيّة، وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدّة 4 سنوات وتمّ تقديمه للعدالة، وفق ما ورد في نفس البلاغ.


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