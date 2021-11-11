حملة مكثفة للتلقيح ضد كورونا يومي 12 و13 نوفمبر الجاري بمدينة جربة موجهة للعموم وللعاملين في القطاعات السياحية والفلاحية والصحية

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ صادر اليوم الخميس، عن تنظيم حملة مكثفة للتلقيح ضد كورونا يومي 12 و13 نوفمبر الجاري بمدينة جربة من ولاية مدنين، موجهة للعموم وللعاملين في القطاعات السياحية والفلاحية والصحية.



وتستهدف هذه الحملة المكثفة للتلقيح البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، وتشمل بالإضافة إلى التلقيح ضد كوفيد 19 أنشطة صحية تتمثل في تقصي سرطان الثدي بالفحص السريري والكشف بالصدى في إطار الاحتفال بأيام الجنوب الوردية بالوسط المهني، والقيام بالتحاليل السريعة.



وخصص برنامج هذه الحملة يوم 12 نوفمبر بنزل المهاري بجرية بداية من الساعة التاسعة صباحا لتلقيح العاملين بقطاع السياحة والأنشطة الموازية، فيما سيكون يوم السبت 13 نوفمبر ببلدية جربة ميدون بداية من الساعة التاسعة صباحا موجها للإدارات الجهوية بقطاع الصحة بالإضافة إلى الوسط الحرفي بالقطاع الفلاحي والعاملين بالانشطة التجارية والترفيهية.



يشار إلى أن هذه الحملة تنتظم في اطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة الفلاحة، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبمساهمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمجتمع المدني، وذلك بهدف تقديم وتقريب الخدمات الصحية للمواطن التونسي، حسب ذات البلاغ.



