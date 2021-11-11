ملفات "حنبعل" و"نسمة" و"شمس آف آم" محور اجتماع بين الهايكا ونقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 18:04 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اجتمع اليوم الخميس، أعضاء من مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، برئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي ونائبته أميرة محمد والكاتب العام للجامعة العامة للإعلام بالإتحاد العام التونسي للشغل، محمد السعيدي.

وقد تدارس الحاضرون المستجدّات الأخيرة المتعلّقة بقطاع الإعلام وخاصة وضعية القناتين التلفزيتين المتوقفتين عن البث "حنبعل" و"نسمة تي في".

كما خُصص اللقاء لاستعراض الإشكاليات الأخيرة في عملية التفويت في الإذاعة الخاصة المصادرة "شمس أف.أم"، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الهايكا.


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