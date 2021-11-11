البنك الافريقي للتنمية لن يدخر اي جهد لدعم الاقتصاد التونسي حتى يسترجع عافيته( رئيس البنك الافريقي )

وات - (مبعوثة وات/ نرجس بديرة )- قال رئيس البنك الافريقي للتنمية اكينويمي اديسينا اليوم الأربعاء ان البنك الافريقي لن يدخر اي جهد لدعم الاقتصاد التونسي لكي يسترجع عافيته عبر تعزيز مشاريع تنموية بتونس تهم مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل بتمويل قيمته 1 فاصل 6 مليار دولار .



وأكد اديسينا في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تباحث مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن خلال لقاء جمعه معها صباح اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس حول سبل دعم البنك الافريقي لميزانية تونس وبعث مشاريع في قطاعات الفلاحة والرقمنة .



وافاد بان دعما ماليا من البنك يقدر بحوالي 72 مليون دولار سيتم تخصيصه لدعم الميزانية التونسية فيما يجري الاعداد لمشروع ضخم يتعلق بالحوكمة و انجاز مشاريع تهم المجالات الرقمية بما يجعل من تونس بلدا رائدا في مجال الصيدلة والرقمنة بافريقيا وفق ما ورد في تصريحه .

وأشار رئيس البنك الافريقي الى أن الاقتصاد التونسي تأثر خلال الفترة الأخيرة سلبا بتداعيات جائحة الكوفيد 19 حيث تراجع الناتج الداخلي الخام الى مستوى 8 فاصل 8 بالمائة فيما بلغ الدين العمومي الخارجي لتونس حوالي 11في المائة.



يشار الى أن اللقاء تم على هامش اشغال مؤتمر باريس الدولي للسلام الذي تشارك فيه رئيسة الحكومة رفقة وفد يتكون بالخصوص من وزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير التربية فتحي السلاوتي.



