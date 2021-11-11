الهياكل النقابية باذاعة "شمس أف أم" تستنكر تدخل المكلف بتسييرها في الخط التحريري للمؤسسة

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 15:38 قراءة: 0 د, 46 ث
      
وات - أعربت الهياكل النقابية باذاعة "شمس أف أم"، عن استنكارها الشديد لقرار ممثل "الكرامة القابضة" المكلّف بتسيير الإذاعة، أمس الإربعاء، منع بث بيان لها في النشرات الإخبارية، وسحبه من موقع الإذاعة على الانترنات، في وقت تم نشره في عديد وسائل الإعلام الأخرى.

وكان فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإذاعة "شمس أف أم"، والنقابة الأساسية بالإذاعة أصدرا أمس الاربعاء بيانا بخصوص ضبابية مسار التفويت في الإذاعة، وحالات الطرد والهرسلة التي يتعرض لها عدد من العاملين في الاذاعة.

وأكدت الهياكل النقابية بالإذاعة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن هذا القرار يمثل تدخلا غير مقبول في الخط التحريري للمؤسسة الإعلامية والمضامين الإخبارية، معتبرة الصنصرة شكلا من الأشكال الفجّة في الإخلال بضوابط المهنة الصحفية وأخلاقياتها، وتعديا صارخا على حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا.

كما عبرت عن استغرابها من اتخاذ ممثل الدولة هذا القرار في هذه المرحلة بالذات، واستعدادها لخوض كافة الاشكال النضالية دفاعا عن الاذاعة واستقلالية خطها التحريري، معتبرة أن ما حصل يعكس توجها لدى الإدارة لضرب حرية الإعلام.

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