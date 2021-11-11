بطولة الرابطة الثانية: تعيين حكام مباريات الجولة الافتتاحية

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الافتتاحية من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور نهاية الاسبوع الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا :



-- المجموعة الاولى

السبت 13 نوفمبر 2021

ملعب بن حميدة بمدنين

اولمبيك مدنين - النجم الرادسي امير العيادي

ملعب بنبلة

نادي بنبلة - القلعة الرياضية حسام بولعراس

ملعب وادي الليل

الملعب التونسي - الملعب الصفاقسي احمد الذوادي



-- المجموعة الثانية

السبت 13 نوفمبر 2021

ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان - امل جربة مراد الجربي

ملعب حومة السوق

جمعية جربة - الاولمبي للنقل حمزة جعيد





الاحد 14 نوفمبر 2021

ملعب منزل نور

كوكب منزل نور- جندوبة الرياضية سفيان قتات



--المجموعة الثالثة

السبت 13 نوفمبر 2021

ملعب الرقبي بمساكن

هلال مساكن - مستقبل المحمدية اشرف حركاتي





الاحد 14 نوفمبر 2021

ملعب قابس

مستقبل قابس - مستقبل وادي الليل خالد قويدر

ملعب خواجة المهدية

مكارم المهدية - اولمبيك سيدي بوزيد وليد المنصري



-- المجموعة الرابعة

السبت 13 نوفمبر 2021

ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي - الملعب القابسي مجدي بلاغة





الاحد 14 نوفمبر 2021

ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - قوافل قفصة اسامة شريط

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس - النادي القربي محمود قصيعة



