بطولة الرابطة الثانية: تعيين حكام مباريات الجولة الافتتاحية

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 15:04 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الافتتاحية من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور نهاية الاسبوع الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا :

-- المجموعة الاولى
السبت 13 نوفمبر 2021
ملعب بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين - النجم الرادسي امير العيادي
ملعب بنبلة
نادي بنبلة - القلعة الرياضية حسام بولعراس
ملعب وادي الليل
الملعب التونسي - الملعب الصفاقسي احمد الذوادي

-- المجموعة الثانية
السبت 13 نوفمبر 2021
ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان - امل جربة مراد الجربي
ملعب حومة السوق
جمعية جربة - الاولمبي للنقل حمزة جعيد


الاحد 14 نوفمبر 2021
ملعب منزل نور
كوكب منزل نور- جندوبة الرياضية سفيان قتات

--المجموعة الثالثة
السبت 13 نوفمبر 2021
ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن - مستقبل المحمدية اشرف حركاتي


الاحد 14 نوفمبر 2021
ملعب قابس
مستقبل قابس - مستقبل وادي الليل خالد قويدر
ملعب خواجة المهدية
مكارم المهدية - اولمبيك سيدي بوزيد وليد المنصري

-- المجموعة الرابعة
السبت 13 نوفمبر 2021
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - الملعب القابسي مجدي بلاغة


الاحد 14 نوفمبر 2021
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - قوافل قفصة اسامة شريط
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - النادي القربي محمود قصيعة

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