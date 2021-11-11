الرابطة 1- باديس بن صالح في بن قردان وهيثم القصعي في صفاقس

تم تعيين الحكمين باديس بن صالح وهيثم القصعي لادارة مقابلتي اتحاد بن قردان - نادي حمام الانف والنادي الصفاقسي - نجم المتلوي على التوالي.



ويقام هذان اللقاءان المتاخران لحساب الجولة الاولى للمجموعة الاولى يوم الاحد القادم حسب البرنامج التالي:



الاحد 14 نوفمبر 2021

ملعب بن قردان - س 14

اتحاد بن قردان - نادي حمام الانف باديس بن صالح



ملعب الطيب المهيري بصفاقس - س 16

النادي الصفاقسي - نجم المتلوي هيثم القصعي



