الرابطة 1- باديس بن صالح في بن قردان وهيثم القصعي في صفاقس

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 14:26 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تم تعيين الحكمين باديس بن صالح وهيثم القصعي لادارة مقابلتي اتحاد بن قردان - نادي حمام الانف والنادي الصفاقسي - نجم المتلوي على التوالي.

ويقام هذان اللقاءان المتاخران لحساب الجولة الاولى للمجموعة الاولى يوم الاحد القادم حسب البرنامج التالي:

الاحد 14 نوفمبر 2021
ملعب بن قردان - س 14
اتحاد بن قردان - نادي حمام الانف باديس بن صالح

ملعب الطيب المهيري بصفاقس - س 16
النادي الصفاقسي - نجم المتلوي هيثم القصعي

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