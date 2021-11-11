متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 11 نوفمبر..

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بن عروس: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"



سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، 3 إصابات جديدة بعدوى الفيروس بعد صدور نتائج تحاليل لعينات اخذت ل106 اشخاص



وبذلك يصبح العدد الجملي للحالات المصابة منذ بداية الجائحة 33755 حالة، وعدد التحاليل التي تم إجراؤها منذ بداية الجائحة 102709 تحاليل



ولم تسجل الجهة طيلة العشرة أيام الماضية أي إصابة جديدة بالفيروس وأية حالة وفاة جديدة، كما تقلص عدد المرضى المقيمين بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس الى 03 مرضى مازالوا يتلقون العناية الطبية بقسم الإنعاش



وقررت اللجنة القيام بحملات تلقيح ميدانية في المعتمديات التي سجلت اقل نسبة إقبال على التلقيح حيث تم الاتفاق مع المصالح الطبية على التنقل على عين المكان للقيام بعمليات تلقيح مع تكثيف من الحملات التحسيسية والتوعية لحث متساكني هذه المناطق وتوعيتهم باهمية القيام بالتلقيح.





سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة دون تسجيل اصابات جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 24 حالة شفاء



سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، حالة وفاة، دون تسجيل اصابات جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 24 حالة شفاء، حسب ما افاد به كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي في تصريح ل(وات).



من جهة اخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود أمس الاربعاء، 169 ألف و500 شخص، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي (وات).



وأضاف نصيبي أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد الفيروس بلغ حوالي 102 ألف شخص، كما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة 3020 شخصا.





مدنين : تسجيل 11 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا دون أيّة حالة وفاة



سجّلت ولاية مدنين في الساعات الاربع وعشرين الأخيرة 11 اصابة محلية بفيروس كورونا واصابتين وافدتين من ليبيا من جملة 585 عينة خضعت للتحليل مخبريا او السريع لتبلغ نسبة الحدوث 2 فاصل 2 بالمائة دون ان يتم رصد أيّة حالة وفاة بسبب هذا الفيروس ليستقر عدد الوفايات في 1159 وفاة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.



وتوزّعت الاصابات المحلية الجديدة بين جربة ميدون 5 حالات وجرجيس 3 اصابات وكل من حومة السوق واجيم وبن قردان اصابة واحدة ليرتفع العدد الجملي للحالات المؤكدة الى 32987 اصابة.

وارتفع عدد الجرعات التي قدمتها مختلف مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا الجهوية والمحلية بالجهة الى 362388 جرعة منذ انطلاق عملية التلقيح في مارس الماضي وذلك بتقديم 988 جرعة يوم أمس.





قابس: عدم تسجيل اصابات جديدة بفيروس "كورونا"



أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بأن الادارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 57 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وان نتيجة كل هذه التحاليل قد كانت "سلبية".



وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم 22331 شخصا من بين 22355 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 24 حالة تتوزع الى 09 حالات بقابس الجنوبية و05 حالات بمارث و03 حالات بكل من الحامة ووذرف وحالتين (02) بالمطوية وحالة واحدة (01) بكل من مطماطة الجديدة ومنزل الحبيب.



وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس كورونا في ولاية قابس 06 اصابات لكل 100 الف ساكن ويوجد مريض واحد (01) يقيم بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجامعي بقابس.



