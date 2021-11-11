الهايكا تدعو القنوات التلفزية والإذاعية إلى عدم السماح بالتدخل في خطها التحريري أو في اختيار ضيوف برامجها

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 12:10 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وات - دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في بيان اليوم الخميس، الصحفيين والمشرفين على القنوات التلفزية والإذاعية إلى التمسك باستقلالية مؤسساتهم وعدم السماح بالتدخل في خطها التحريري أو في اختيار ضيوف برامجها.

واوضح عضو الهيئة هشام السنوسي في تصريح ل(وات)، أن الهيئة تلقت تشكيات من فاعلين سياسيين وناشطين في المجتمع المدني حول استدعائهم من قبل بعض المؤسسات الاعلامية لحضور برامج حوارية ثم العدول عن ذلك بتعلة أن الهيئة ترفض ذلك.

وأكدت الهيئة التزامها بعدم ممارسة الرقابة القبلية على المضامين الإعلامية بأي شكل من الأشكال، وعلى عدم السماح لأي طرف كان بممارسة ذلك والتدخل في الخط التحريري للقنوات التلفزية والإذاعية، مشددة على أن دورها الرقابي ينطلق بعد بث المضامين الإعلامية السمعية البصرية وليس قبلها.

وذكرت الهايكا بأن دورها الأساسي يتمثل في ضمان حرية التعبير والإعلام وضمان تعدد وتنوع الآراء والمقاربات في الإعلام السمعي البصري وفق ما ورد في نص البلاغ

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