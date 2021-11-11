عقارب: حرق 12 سيارة محجوزة بالمستودع البلدي وسرقة سيارة مهرّب خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 11:25 قراءة: 0 د, 53 ث
      
وات - تعرّضت 12 سيّارة محجوزة بالمستودع البلدي في مدينة عقارب خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس إلى الحرق وتعمّد أحد المهربين سرقة سيارته المحجوزة والفرار بها وفق ما أفاد به عضو المجلس البلدي بعقارب إبراهيم الحفيان لــ(وات).

وقال الحفيان إنه "لولا تدخّل عدد من أعوان البلدية وحارس المستودع وعضو مجلس بلدي وعدد من الأجوار وإحدى المؤسسات الصناعية بالجهة لكانت الخسائر أكبر حيث منعوا، بما بذلوه من جهود لإطفاء الحريق، تسرّب ألسنة اللهيب إلى باقي السيارات المحجوزة وإلى معدات البلدية المتمثلة في جرارات وشاحنة وآلى ماسحة وآليات أخرى" وذلك قبل ان تصل فرق الحماية المدنية التي قامت بإخماد النيران بالكامل.
وأشار عضو المجلس البلدي إلى أن أصابع الاتهام في إضرام النار في المستودع البلدي تتجه إلى الشخص الذي عمد إلى تهريب سيارته وهو من غير أصيلي المعتمدية وفق قوله.
يذكر أن معتمدية عقارب تشهد منذ بداية الأسبوع الجاري موجة من الاحتجاجات والغضب والمواجهات بين رافضين لقرار وزارة البيئة إعادة فتح مصب "القنة" ووحدات الأمن وقد نتج عنها بالخصوص وفاة شاب من أبناء الجهة وإيقاف عدد من المحتجين وانسحاب الحرس الوطني من المدينة مقابل تمركز وحدات الجيش فيها.

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