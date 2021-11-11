حجز ستة مسدسات وخمس بنادق صيد لدى "تكفيريين" والقبض على 17 "تكفيريا" في بداية نوفمبر (الداخلية)

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Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 14:38 قراءة: 0 د, 24 ث
      
حجزت وحدات تابعة لإدارة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني، خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، ستة (6) مسدسات وخمس (5) بنادق صيد لدى "عناصر تكفيرية"، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في بلاغ.

كما ألقت الوحدات، خلال نفس الفترة، القبض على 44 شخصا من المفتش عنهم، بينهم 17 عنصرا تكفيريا و5 أشخاص مفتش عنهم في قضايا ذات صبغة إرهابية و10 أشخاص مورطين في قضايا إرهابية.

وتقوم وحدات الأمن والحرس بحملات متواصلة للتوقي من كل أنواع الجريمة ولا سيما منها الإرهابية، وفق ذات المصدر.


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