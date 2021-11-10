كورونا: اجتماع مشترك بين ممثّلي وزارة السّياحة ووزارة الصحّة

انعقد اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 بمقرّ وزارة الصحّة اجتماع مشترك جمع ممثّلي الوزارة بوفد من وزارة السّياحة والصّناعات التّقليديّة خصّص لتدارس الإجراءات الوقائيّة والبروتوكول الصحّي للسّياحة التّونسيّة في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا.



وتمّ خلال الاجتماع التطرق إلى الإجراءات الوقائيّة في ظل تطوّرات الوضع الوبائي على المستوى العالمي وضرورة توخّي المزيد من الحذر لمنع دخول سلالات جديدة من كوفيد 19 إلى بلادنا رغم التراجع الهامّ لعدد الإصابات وانفراج الوضع الوبائي على المستوى الوطني.



