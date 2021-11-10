منذر الكبير يؤكد حسن استعداد لاعبيه للقاء غينيا الاستوائية وعزمهم على ضمان التاهل الى الدور الحاسم من تصفيات المونديال في مالابو

وات - عبر منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن حسن استعداد جميع اللاعبين لمباراة غينيا الاستوائية ، المقررة السبت القادم في مالابو ، في اطار الجولة الخامسة من الدور الثاني للتصفيات الافريقية المؤهلة لكٲس العالم قطر 2022.



وٲكد خلال لقاء اعلامي بملعب حمادي العقربي برادس، على هامش اجراء ٲخر حصة تدريبية قبل التحول الى مالابو، ٲن العناصر الوطنية عاقدة العزم على العودة الى تونس بورقة الترشح لمرحلة الباراج وخوض المباراة الفاصلة في ختام مشوار تصفيات كٲس العالم.



وٲوضح ٲن المنتخب سيقدم مباراة جيدة، كما سيعمل على الخروج بنتيجة ايجابية، رغم قيمة الرهان بالنسبة للمنافس، قائلا في ذلك انّ المنتخب التونسي تكفيه نقطة واحدة من اجل بلوغ الدور الحاسم من التصفيات في حين أنّ منتخب غينيا الاستيوائية يبحث عن جني 6 نقاط في اللقاءين المتبقيين.



واضاف أنّ المنتخب التونسي يستحق الترشح للدور القادم والتأهل لكأس العالم، مشيرا الى أنّ هذه المرحلة من التصفيات تمثل مرحلة جني ثمار العمل المنجز طيلة السنتين الماضيتين.



وفي خصوص غياب بعض اللاعبين على غرار الياس السخيري ويوسف المساكني، أبرز منذر الكبير أنّ الاطار الفني تأقلم مع هذه الوضعيات المتعلقة بالاصابات وبصحة اللاعبين وبجاهزيتهم البدنية وهيأ البدلاء رغم القيمة الفنية للاعبين المصابين، لافتا النظر الى أنّ المجموعة تضم 23 لاعبا ولا تقتصر على 10 أو 11 لاعبا.



وبدوره، أعرب اللاعب علي معلول أنّ عناصر المنتخب الوطني ستدخل المباراة بروح انتصارية عالية، وستنزل بكامل ثقلها من أجل كسب ورقة الترشح في مالابو بالذات، مردفا أنّ جلّ اللاعبين تحدوهم الثقة في العودة الى تونس بنتيجة ايجابية.



وقال انّ منتخب غينيا الاستوائية يعد منافسا محترما وسيلعب ورقة الهجوم أمام جمهوره دفاعا عن حظوظه، وهو ما يسيفرض على لاعبي المنتخب الوطني التونسي التعامل مع المباراة بتركيز كبير والعمل على استغلال الفرص.



واعرب عن الاعتقاد بان بعض الغيابات البارزة لن تؤثر على المجموعة، قائلا بصريح العبارة "انّ البديل متوفر وأنّ الجميع في خدمة الراية الوطنية".



ومن جهته، أفاد اللاعب فرجاني ساسي أنّ جميع مقابلات المنتخب الوطني التونسي في مشوار تصفيات كأس العالم كانت هامّة ولم يعد يفصلنا عن ادراك الدور الاخير سوى نقطة واحدة في المقابلتين الأخيرتين أمام غينيا الاستيوائية يوم السبت وزمبيا يوم 16 نوفمبر مشيرا الى ان المنافسة بين لاعبي المنتخب الوطني التونسي في خطوطه الثلاثة كان لها وقع ايجابي على مردود الفريق.



يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 10 نقاط في حين أنّ منافسه المباشر غينيا الاستيوائية يحتل المركز الثاني بـ 7 نقاط، بينما تحتل زمبيا المركز الثالث ب 4 نقاط وموريتانيا المركز الرابع والأخير برصيد 1 نقطة.



كما تجدر الاشارة الى أنّ المنتخب الوطني التونسي كان فاز على غينيا الاستيوائية في الجولة الافتتتاحية من دور المجموعات بنتيجة 3 - 0.





