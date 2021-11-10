وقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة تضامنا مع المحتجين في منطقة عقارب

وات - تجمع مساء الاربعاء، عشرات الشبان، أغلبهم من الطلبة، أمام المسرح البلدي بالعاصمة، تضامنا مع المحتجين بمدينة عقارب من ولاية صفاقس، ومع عائلة الشاب عبد الرزاق الأشهب، المتوفي خلال التحركات الاحتجاجية بتلك المدينة.



وقال متدخلون خلال الوقفة إنهم يحملون مسؤولية وفاة الأشهب إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، مشيرين إلى أن حالة الوفاة المسجلة، ناتجة، وفق تقديرهم، "عن العنف الأمني".



وقد منعت قوات الأمن تقدم المتظاهرين نحو المقر المركزي لوزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة، وطالبتهم بالاكتفاء بالوقوف أمام للمسرح البلدي للتعبير عن موقفهم.



وأفاد عدد من المتدخلين بأن المشاركين في الوقفة، هم من "الشباب الثوري الذي ناضل قبل 25 جويلية" من أجل الحريات وحقوق الإنسان، في إشارة إلى شبان حركات يسارية ثورية، منها حزب العمال و"الوطد" والاتحاد العام لطلبة تونس، إلى جانب منظمات حقوقية، مثل رابطة حقوق الانسان وجمعية النساء الديمقراطيات.



وتشهد منطقة عقارب منذ يومين اضطرابات واحتجاجات بسبب قرار حكومي يقضي بإعادة فتح مصب نفايات مجاور للمدينة.





