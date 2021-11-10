تصفيات مونديال قطر - المنتخب التونسي لكرة القدم يجري حصته التدريبية الاخيرة قبل التحول غدا الى غينيا الاستوائية

أجرى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حصته التدريبية الرابعة في برنامج تحضيراته لمقابلة الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022 ضد غينينا الاستوائية يوم السبت القادم بمالابو.



وعرفت هذه الحصة، التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس، مشاركة كل اللاعبين الذين وجه لهم المدرب الوطني منذر الكبير الدعوة للمشاركة في التربص وهو ما جعل نسق التمارين يكون قويا خاصة وأنّها الحصة الأخيرة قبل السفر غدا الخميس إلى غينيا الاستوائية.



واستغل المدرب الوطني هذه الحصة، لتطبيق عديد الوضعيات الدفاعية والهجومية حيث أخضع اللاعبين إلى مجموعة من التمارين المختلفة حسب تمركز كل مجموعة، قبل إجراء لقاء تطبيقي في نهايتها من أجل تحديد التشكيلة التي ستمثل نسور قرطاج يوم السبت القادم.



ويتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط امام غينيا الاستوائية (7 نقاط) وزمبيا (4 نقاط) وموريتانيا (نقطة واحدة).



ويستضيف المنتخب التونسي في الجولة السادسة والاخيرة من الدور الثاني نظيره الزمبي يوم 16 نوفمبر بملعب رادس.



ويتاهل في اعقاب هذا الدور صاحب المركز الاول الى الدور الاخير الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين في شكل ذهاب واياب على ان يصعد الفائز الى مونديال قطر.



