تصفيات مونديال قطر - المنتخب التونسي لكرة القدم يجري حصته التدريبية الاخيرة قبل التحول غدا الى غينيا الاستوائية

Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 - 19:51 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أجرى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حصته التدريبية الرابعة في برنامج تحضيراته لمقابلة الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022 ضد غينينا الاستوائية يوم السبت القادم بمالابو.

وعرفت هذه الحصة، التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس، مشاركة كل اللاعبين الذين وجه لهم المدرب الوطني منذر الكبير الدعوة للمشاركة في التربص وهو ما جعل نسق التمارين يكون قويا خاصة وأنّها الحصة الأخيرة قبل السفر غدا الخميس إلى غينيا الاستوائية.

واستغل المدرب الوطني هذه الحصة، لتطبيق عديد الوضعيات الدفاعية والهجومية حيث أخضع اللاعبين إلى مجموعة من التمارين المختلفة حسب تمركز كل مجموعة، قبل إجراء لقاء تطبيقي في نهايتها من أجل تحديد التشكيلة التي ستمثل نسور قرطاج يوم السبت القادم.

ويتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط امام غينيا الاستوائية (7 نقاط) وزمبيا (4 نقاط) وموريتانيا (نقطة واحدة).

ويستضيف المنتخب التونسي في الجولة السادسة والاخيرة من الدور الثاني نظيره الزمبي يوم 16 نوفمبر بملعب رادس.

ويتاهل في اعقاب هذا الدور صاحب المركز الاول الى الدور الاخير الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين في شكل ذهاب واياب على ان يصعد الفائز الى مونديال قطر.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235914



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 | 5 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:16 14:53 12:10 06:52 05:23
Babnet
17°
 Babnet22° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1522°-1423°-1523°-1520°-15
  • Avoirs en devises
    20954,1

  • (10 nov)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,29455 DT        1$ =2,84128 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 nov)   1220,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة