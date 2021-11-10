هيئة الوقاية من التعذيب تتعهد بالتقصي حول ملابسات وفاة مواطن أثناء احتجاجات في عقارب

أعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تعهدها تلقائيًا بالتقصّي حول ملابسات وفاة مواطن في عقارب (صفاقس) خلال احتجاجات شعبية اندلعت منذ مساء الاثنين بعد قرار إعادة فتح مصب نفايات كان قد أغلق بحكم قضائي سنة 2019.



ودعت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء ، الجهات القضائيّة المتعهّدة بالملفّ إلى سرعة البحث والإحالة وتحديد المسؤوليّات منعا للإفلات من العقاب

وقد اتهم مواطنون من عقارب الوحدات الأمنية بالافراط في استعمال الغاز المسيل للدموع مما تسبب في تسجيل حالة وفاة واختناقات. وهو ما نفته وزارة الداخلية التي اكدت ان المواطن توفي اثر إصابته بتوعك صحي طارىء بمنزله الكائن على بعد 06 كلم من مكان الاحتجاجات.

كم أفاد المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي بأن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود أثار عنف على كامل جسد الشاب المتوفى في عقارب عبد الرزاق الأشهب.

وأضاف أنّ سبب الوفاة هو وجود انسداد تام بالشريان التاجي الأيسر للقلب وعلامات احتقان بالقلب بمستوى العضلة اليسرى منه،مضيفا أن الفقيد كان يعاني من مرض في القلب.

كما طالبت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في البلاغ االسلطة التنفيذيّة بعدم اعتماد نفس المقاربات القديمة في مواجهة الاحتجاجات الشعبيّة، بالتدخل الأمني القوي دون تأطير كاف واستعمال تجهيزات غير نظاميّة أو غير متلائمة مع المحيط والسّياق، تليه إيقافات جماعيّة وانتهاكات بالجملة للضّمانات الأساسيّة التي يكفلها القانون للموقوفين ثم محاكمات سريعة وإيداعات مكثفة بالسّجون.

ونبهت من خطورة استعمال نفس الحلول الأمنية التقليديّة في مواجهة الاحتجاجات الشعبيّة، التي أثبتت في السّابق فشلها بل وأثرها الخطير على صحّة المواطنين وحقوقهم المشروعة،حسب نص البلاغ.

ودعت مكوّنات المجتمع المدني إلى لعب دورها كاملا في الإحاطة بالمحتجّين وتأطير الاحتجاجات وفي الوساطة بين المواطنين والسّلط المعنيّة بغاية إعلاء صوت العقل وحفظ أرواح المواطنين وحقوقهم.









