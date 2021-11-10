وزارة الصحة: استاذ التاريخ والجغرافيا ضحية الاعتداء من قبل تلميذ يتماثل تدريجيا للشفاء

بدأ أستاذ التاريخ والجغرافيا بمعهد ابن رشيق بالزهراء (الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة)، الصحبي بن سلامة، يتماثل تدريجيا للشفاء عقب الاعتداء الذي تعرض له الاثنين الماضي على يد أحد تلامذته.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، تمكن الأستاذ من تبادل أطراف الحديث مع وزير الصحة الذي أدى، اليوم الاربعاء، زيارة إلى المستشفى العسكري بتونس للاطمئنان على حالته.



وعبّر الوزير عن تضامنه مع عائلة الأستاذ بن سلامة ومع الأسرة التربوية، مشيدا بمجهودات الإطار الطبي وشبه الطبي على الإحاطة الطبية للأستاذ الضحية.



وكان تلميذ بمعهد ابن رشيق بالزهراء، قد اعتدى على الأستاذ الصحبي بن سلامة بطريقة وحشية على مستوى الرأس والجسم بواسطة سكين وساطور، مما أثار صدمة لدى الرأي العام.

وخضع الأستاذ الذي تعرض إلى جروح خطيرة كادت تودي بحياته، إلى عدة عمليات جراحية على مستوى الرأس تكللت بالنجاح.

في المقابل تم إيداع التلميذ إلى مركز الإصلاحية بمنطقة المروج التباعة لولاية بن عروس.



