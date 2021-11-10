رئيسة الحكومة تجتمع بعدد من المديرين العامين والمسؤولين عن الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة

اجتمعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، بعدد من المديرين العامين والمسؤولين عن الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، وهي هياكل تنقسم الى أربعة أصناف، هياكل ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وهياكل رقابة، وهياكل مساندة، ومؤسسات ومنشآت عمومية تحت الاشراف.



وبعد أن أثنت على الجهود التي يبذلها كل المسؤولين عن هذه الهياكل، دعت رئيسة الحكومة الحاضرين إلى ضرورة ادخال تغييرات على طرق العمل وتطويرها، ومشاركة الجميع من أجل إنجاح الإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها، باعتبار أن هياكل الادارة تبقى العمود الفقري لإنجاح هذه الإصلاحات والعمل الحكومي بصفة عامة.



وطلبت من كل المديرين العامين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، ضبط برنامج عملهم الى غاية نهاية هذه السنة، واعداد برنامج عمل للسنة القادمة، وتقديم مقترحاتهم التي يرونها ضرورية لأهم الإصلاحات على المستوى الوطني، باعتبارهم يمثلون قوة اقتراح.



من جهتهم، قدم المديرون العامون بسطة عن المهام الموكولة بعهدتهم وبرنامج عملهم، كما تطرقوا الى عدد من الإشكاليات التي تعيق تطوير عمل الادارة.





