"الهايكا" تقرر إيقاف برنامج "ما يقال" على قناة الإنسان لمدة ثلاثة أشهر

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) إيقاف برنامج "ما يقال" الذي يتم بثه على القناة التلفزيونية الخاصة "الإنسان" لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بسبب "المس من المصلحة الفضلى للطفل"، وفق ما ذكرته الهيئة في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء على صفحتها بموقع فيسبوك.



وأوضح ذات المصدر أن القرار جاء بعد "المخالفة الجسيمة التي تضمنتها حلقة 22 سبتمبر 2021 من البرنامج والتي تمثلت في المس من المصلحة الفضلى للطفل وعدم حماية الفئات الحساسة، وذلك ببث مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد صادمة وعنيفة في توقيت يسمح بمتابعتها من قبل فئات حساسة من المشاهدين وخاصة منهم الأطفال ودون وضع الشارات التحذيرية المناسبة".



كما قرر المجلس عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.





