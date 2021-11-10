"الهايكا" تقرر إيقاف برنامج "ما يقال" على قناة الإنسان لمدة ثلاثة أشهر

Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 - 15:55 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) إيقاف برنامج "ما يقال" الذي يتم بثه على القناة التلفزيونية الخاصة "الإنسان" لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بسبب "المس من المصلحة الفضلى للطفل"، وفق ما ذكرته الهيئة في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء على صفحتها بموقع فيسبوك.

وأوضح ذات المصدر أن القرار جاء بعد "المخالفة الجسيمة التي تضمنتها حلقة 22 سبتمبر 2021 من البرنامج والتي تمثلت في المس من المصلحة الفضلى للطفل وعدم حماية الفئات الحساسة، وذلك ببث مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد صادمة وعنيفة في توقيت يسمح بمتابعتها من قبل فئات حساسة من المشاهدين وخاصة منهم الأطفال ودون وضع الشارات التحذيرية المناسبة".

كما قرر المجلس عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235888



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 | 5 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:16 14:53 12:10 06:52 05:23
Babnet
23°
 Babnet23° Babnet % 35 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1622°-1522°-1522°-1521°-15
  • Avoirs en devises
    20828,9

  • (9 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29379 DT        1$ =2,84791 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 nov)   1210,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة