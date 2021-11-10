القيروان: وفاة عامل ببلدية القيروان وحالة زميله حرجة اثر سقوطهما من الطابق الثاني لبناية

وات - توفي ظهر اليوم الاربعاء، عامل ببلدية القيروان إثر سقوطه مع زميله من الطابق الثاني لبناية فى الحي التجاري وسط مدينة القيروان، ووصف مصدر طبي حالة العامل الثاني ب"الحرجة"



وكان العاملان يقومان باشغال صيانة بالمبنى صباح اليوم، دون وسائل وقاية ومعدات السلامة المهنية، مما أدى إلى انزلاق الرافعة التي تقلهما ووقوعهما وتعرضهما إلى أضرار جسيمة، وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لنقلهما إلى مستشفى الأغالبة بالقيروان لتلقي الاسعافات



ويشهد مستشفى الأغالبة بالقيروان حاليا حالة من الاحتقان لعدد من العمال البلديين وعائلتي الضحيتين الذين عبروا عن غضبهم وتنديدهم بغياب ظروف السلامة المهنية



يشار إلى أن العون البلدي المتوفي في الثلاثين من عمره وهو مترسم ببلدية القيروان المدينة منذ سنوات، وفق ما أكده مصدر من بلدية القيروان ل(وات) والذى اشار الى فتح تحقيق إداري وعدلي في الحادثة







