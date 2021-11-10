الداخلية: إزالة 107 نقاط انتصاب وعلامات إشهارية عشوائية وحجز كميات من الملابس المستعملة والخضر واللحوم

Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 - 13:41 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أسفرت حملات قامت بها وحدات الشرطة البلدية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن 107 عمليّة إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الأربعاء.

كما أفضت الحملات إلى تحرير 207 محاضر اقتصادية و154 مخالفة صحية و27 محضرا عدليّا.

ووفق ذات المصدر، قامت وحدات الشرطة البلدية بـ 92 عملية حجز، من أبرزها حجز حمولة شاحنتين من الملابس المستعملة بتونس العاصمة و320 كلغ من الخضر والغلال بولاية صفاقس وحجز وإتلاف 81 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك بولاية القيروان وحجز 7 آلاف لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.




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