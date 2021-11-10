العوني: الوضع الصحي في علاقة بانتشار فيروس كورونا بولاية القيروان تحت السيطرة وكل الحالات المكتشفة من سلالة المتحور دلتا

وات - أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا محجوب العوني اليوم الأربعاء أن الوضع الصحي في علاقة بانتشار فيروس كورونا بولاية القيروان تحت السيطرة وكل الحالات التي تم اكتشافها من سلالة المتحور "دلتا"



وأضاف محجوب العوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان نتائج التحاليل التي أنجزها المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة على عدد من العينات تم أخذها من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بولاية القيروان، لم تكشف عن أي متحور جديد من هذا الفيروس حيث تنتمي جميعها الى سلالة المتحور "دلتا



وأكد العوني أن الإدارة الجهوية للصحة بولاية القيروان تتابع الوضع الصحي في علاقة بانتشار فيروس كورونا بالجهة متابعة لصيقة وكل المؤشرات تدل على أن الوضع مطمئن ولا يدعو الى القلق



و أشار الى أن أغلب الحالات الإيجابية التي تم رصدها لم تتلق التلقيح ضد كورونا مشددا في هذا الصدد على أهمية التلاقيح وعلى ضرورة تعميمها بالخصوص بالجهات الداخلية من البلاد لتجنب ما حصل مؤخرا بالقيروان



من جهة أخرى أفاد العوني بخصوص فحوى اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المنعقد أمس الثلاثاء أنه اهتم بتدارس مسألة انتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي خلال فصلي الخريف و الشتاء و كيفية مكافحتها خاصة مع انتشار فيروس كورونا.



