بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة:برنامج المباريات المتاخرة

Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 - 14:45 قراءة: 0 د, 24 ث
      
في ما يلي برنامج المباريات المتاخرة لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة بمجموعتيها الاولى و الثانية والتي ستدور يوم السبت 13 نوفمبر الجاري على النحو الاتي :

السبت 13 نوفمبر 2021
المجموعة الاولى :
-قاعة الدخلاوي -سيدي بوسعيد س 16
سعيدية سيدي بوسعيد / جمعية اتصالات صفاقس
-قاعة غلالة حمام الانف س 16
النادي الرياضي بحمام الأنف / المستقبل الرياضي بالمرسى

المجموعة الثانية :
قاعة الدخلاوي -سيدي بوسعيد س 14
نادي تونس الجوية / اتحاد النقل الصفاقسي


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