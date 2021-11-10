بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة:برنامج المباريات المتاخرة

في ما يلي برنامج المباريات المتاخرة لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة بمجموعتيها الاولى و الثانية والتي ستدور يوم السبت 13 نوفمبر الجاري على النحو الاتي :
السبت 13 نوفمبر 2021
المجموعة الاولى :
-قاعة الدخلاوي -سيدي بوسعيد س 16
سعيدية سيدي بوسعيد / جمعية اتصالات صفاقس
-قاعة غلالة حمام الانف س 16
النادي الرياضي بحمام الأنف / المستقبل الرياضي بالمرسى
المجموعة الثانية :
قاعة الدخلاوي -سيدي بوسعيد س 14
نادي تونس الجوية / اتحاد النقل الصفاقسي
السبت 13 نوفمبر 2021
المجموعة الاولى :
-قاعة الدخلاوي -سيدي بوسعيد س 16
سعيدية سيدي بوسعيد / جمعية اتصالات صفاقس
-قاعة غلالة حمام الانف س 16
النادي الرياضي بحمام الأنف / المستقبل الرياضي بالمرسى
المجموعة الثانية :
قاعة الدخلاوي -سيدي بوسعيد س 14
نادي تونس الجوية / اتحاد النقل الصفاقسي
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