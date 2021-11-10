بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة:برنامج المباريات المتاخرة

في ما يلي برنامج المباريات المتاخرة لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة بمجموعتيها الاولى و الثانية والتي ستدور يوم السبت 13 نوفمبر الجاري على النحو الاتي :



السبت 13 نوفمبر 2021

المجموعة الاولى :

-قاعة الدخلاوي -سيدي بوسعيد س 16

سعيدية سيدي بوسعيد / جمعية اتصالات صفاقس

-قاعة غلالة حمام الانف س 16

النادي الرياضي بحمام الأنف / المستقبل الرياضي بالمرسى



المجموعة الثانية :

قاعة الدخلاوي -سيدي بوسعيد س 14

نادي تونس الجوية / اتحاد النقل الصفاقسي





