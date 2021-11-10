الطبيب المباشر: الحالة للصحية للأستاذ بن سلامة خارج مرحلة الخطر

قال الدكتور مهدي الكاتب الطبيب المباشر لحالة الأستاذ الصحبي بن سلامة الذي تم الاعتداء عليه مؤخرا من طرف أحد التلاميذ إن الحالة للصحية للأستاذ بن سلامة خارج مرحلة الخطر.وأشار الدكتور مهدي الكاتب وهو تلميذ سابق في معهد ابن رشيق في الزهراء في تصريحه لاذاعة اكسبرس اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة المتابعة للحالة الصحية للأستاذ بن سلامة ومرحلة الخضوع للعلاج الطبيعي.كما أوضح أن مختلف العمليات الجراحية التي خضع لها الأستاذ بن سلامة أجريت بسلام وبنجاح بفضل جاهزية الطاقم الطبي، وتحدث عن أهمية منظومة التعليم العمومي، التي كونت كفاءات وطنية.وأضاف الطبيب المباشر أن الأستاذ الصحبي بن سلامة عبّر عن تمسكه بالعودة للتدريس في معهد ابن رشيق رغم ما تعرّض له من اعتداء وحشي من طرف أحد التلاميذ، وأشار إلى ذلك من خلال قوله “الشاذ يُحفظ ولا يقاس عليه”.وأشار إلى أن العلاج الطبيعي للأستاذ بن سلامة سيتواصل من 3 إلى 6 أشهر، في ظل المتابعة الطبيةوكان أستاذ التاريخ الصحبي بن سلامة، تعرض يوم الاثنين، بمعهد ابن رشيق بالزهراء من ولاية بن عروس، للاعتداء ما تسبب له في جروح بليغة على مستوى الرأس والوجه، استوجبت نقله إلى إحدى المصحات لتلقي الإسعافات الضرورية، ومن ثم الى المستشفى العسكري حيث خضع لسبع عمليات جراحية.