سحب عابرة  ودرجات  الحرارة في ارتفاع طفيف

Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 - 08:34 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تتقلص فاعلية التقلبات الجوية اليوم الاربعاء ،إذ تسجل بقايا أمطار بالوطن القبلي في الصباح ثم فترات مشمسة تتخللها سحب عابرة بأغلب الجهات.

أما درجات الحرارة ففي ارتفاع طفيف ، حيث تتراوح القصوى بين 18 و23 درجة وتكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات
كما تتراجع سرعة الرياح لتكون القصوى منها في مستوى 40 كلم /س ويكون البحر مضطربا إلى متموج




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