سحب عابرة  ودرجات  الحرارة في ارتفاع طفيف

تتقلص فاعلية التقلبات الجوية اليوم الاربعاء ،إذ تسجل بقايا أمطار بالوطن القبلي في الصباح ثم فترات مشمسة تتخللها سحب عابرة بأغلب الجهات.



أما درجات الحرارة ففي ارتفاع طفيف ، حيث تتراوح القصوى بين 18 و23 درجة وتكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات

كما تتراجع سرعة الرياح لتكون القصوى منها في مستوى 40 كلم /س ويكون البحر مضطربا إلى متموج









