المهدية: أيام قرطاج السينمائية بالمهدية تكرم عددا من صناع السينما في تونس

وات - أفاد عبد الحفيظ بن حسن، المندوب الجهوي للثقافة في المهدية، الثلاثاء، في ندوة صحفية، بأن أيام قرطاج السينمائية في المهدية، ستكرم عددا من المبدعين في مجال الفن السابع في تونس.



وأوضح بن حسن أن المهدية، التي تم اختيارها للمرة الثانية على التوالي ضمن قائمة الجهات المحتفية بأيام قرطاج السينمائية، ستكرم مخرجين وممثلين ومهندسي صوت وديكور.



وبين أن قائمة المكرمين، بمناسبة يوم افتتاح التظاهرة الموافق لـ11 نوفمبر الجاري، تضم كلا من المخرج رضا الباهي، مدير الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية، والمخرج علي منصور والمخرج الشاب أمين بوخريص.



وسيشمل التكريم عددا من نجوم السينما، وهم الممثلون فتحي الملسماني وجمال العروي ومحمد حسين قريع وحسام الغريبي وعاطف بن حسين ونزيهة يوسف وآمال علوان.



ولفت بن حسن إلى أنه سيقع أيضا تكريم المنتج عدنان خذر والهامشي جولاق في مجال هندسة الصوت، وكل من الطاهر الجديدي وعبد العزيز الحاج خليل وعائلة المرحوم خالد جولاق ومنصف حقونة في مجال الديكور.



وقدم ياسين الحرباوي، مدير دار الثقافة بالمهدية، التي ستحتضن الأيام من 11 إلى 14 نوفمبر، قائمة الأفلام التي ستعرض خلال التظاهرة، ومنها الفيلم الوثائقي "حلال سينما" للمخرج أمين بوخريص.



وتضم لائحة الأعمال، أيضا، الفيلم الروائي اللبناني والحائز على التانيت الفضي "كيف تحولت جدتي إلى كرسي"، إلى جانب الفيلم الروائي المغربي " dernier round"



وضمت البرمجة، وفق الحرباوي، الفيلم الروائي "argu" الحائز على جائزة النقاد والمشارك في المسابقة الرسمية إنتاج 2021، علاوة على الفيلم الوثائقي "فلسطين الصغرى" الحائز على التانيت الذهبي للأفلام الوثائقية للمخرج الفلسطيني عبد الله الخطيب.



وينتظر أن يكون لعشاق السينما موعد مع عرض أشرطة سينمائية قصيرة، من بينها "كورينطي" و"العشوائي" وحنة الورد"، إلى جانب الفيلم الوثائقي "أم العيون" من تونس.



وبرمجت لجنة تنظيم أيام قرطاج السينمائية في المهدية شاشة عملاقة لعرض مجريات افتتاح التظاهرة في الساحة العامة ليتمكن أهالي الجهة من المتابعة المباشرة للأحداث.



