سليانة: فتح بحث تحقيقي في قضية تدليس شهائد تكوين قصد كراء أراضي دولية بالجهة والاحتفاظ  بـ5 أشخاص

وات - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة، بفتح بحث تحقيقي في قضية تدليس شهائد تكوين قصد كراء أراضي دولية بالجهة، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، الناطق الرسمي بإسم المحكمة، علي السالمي.

وذكر السالمي، في تصريح لـ"وات"، أنه تمت مباشرة الأبحاث، منذ يوم أمس الإثنين، والاحتفاظ بـ5 أشخاص من بينهم صاحب فضاء للإعلامية أصيل معتمدية قعفور، من أجل تدليس ومسك وإستعمال مدلس، فيما تم إبقاء إمرأتين في حالة تقديم.

وأوضح، أن أطوار القضية تتمثل في تقدم المسؤول الإداري بولاية سليانة بشكاية للوحدات الأمنية منذ 23 مارس الفارط، مفادها أن مجموعة من الأشخاص تقدموا بمطالب للولاية لتسويغ عقار على ملك الدولة يتشتبه في تضمن ملفاتهم لشهائد تكوين مدلسة.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الأبحاث الأولوية أثبتت حصول عدد من الأشخاص على شهادات تكوين من قبل صاحب محل للإعلامية مقابل مبالغ مالية، مؤكدا أن الأبحاث لا تزال جارية.

من جهته، كشف مصدر أمني مسؤول لـ"وات"، أن فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة تعهدت بالقضية، مشيرا الى أن المحتفظ بهم تتراوح أعمارهم بين 29 و53 سنة.



