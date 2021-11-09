تعزيز التعاون العسكري بين تونس وقطر محور لقاء وزير الدفاع بقائد القوات البرية الأميرية القطرية

مثلت العلاقات التونسية القطرية وآفاق دعمها في مختلف المجالات العسكرية، محور لقاء جمع وزير الدفاع الوطني عماد مميش، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، بقائد القوات البرية الأميرية القطرية اللواء الركن سعيد حصين الخيارين.



وعبر الضيف القطري، عن استعداد بلاده الكامل لمواصلة التعاون العسكري مع تونس والارتقاء به إلى مستويات أرفع، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.



من جهته، أبرز وزير الدفاع ضرورة تفعيل التعاون الثنائي في ميادين التكوين والتدريب وتبادل الخبرات والعمل على دعمه خدمة للمؤسستين العسكريتين في البلدين.



