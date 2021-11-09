تعزيز التعاون العسكري بين تونس وقطر محور لقاء وزير الدفاع بقائد القوات البرية الأميرية القطرية

Publié le Mardi 09 Novembre 2021 - 17:05 قراءة: 0 د, 23 ث
      
مثلت العلاقات التونسية القطرية وآفاق دعمها في مختلف المجالات العسكرية، محور لقاء جمع وزير الدفاع الوطني عماد مميش، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، بقائد القوات البرية الأميرية القطرية اللواء الركن سعيد حصين الخيارين.

وعبر الضيف القطري، عن استعداد بلاده الكامل لمواصلة التعاون العسكري مع تونس والارتقاء به إلى مستويات أرفع، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.

من جهته، أبرز وزير الدفاع ضرورة تفعيل التعاون الثنائي في ميادين التكوين والتدريب وتبادل الخبرات والعمل على دعمه خدمة للمؤسستين العسكريتين في البلدين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235845



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 | 4 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:45 17:16 14:54 12:10 06:51 05:23
Babnet
19°
 Babnet21° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1521°-1522°-1522°-1522°-16
  • Avoirs en devises
    20920,2

  • (8 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28919 DT        1$ =2,84555 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 nov)   1216,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة