بنزرت: حجز مسدس يعود الى الحرب العالمية الثانية وطائرتين مسيّرتين دون رخص خلال عمليتين منفصلتين

Publié le Mardi 09 Novembre 2021 - 17:40 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكّنت مصالح فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني ببنزرت، من حجز مسدس وطائرتين مسيّرتين (درون) خلال عمليتي مداهمة منفصلتين، وذلك وفق ما ذكره مصدر أمني مسؤول بالجهة.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني ببنزرت، وعقب تلقيها معلومات تفيد بتحوز شابين لمسدس، قامت بعد متابعات سرية ميدانية، بمداهمتهما وحجز المسدس، الذي تبين وفق الأبحاث، انه يعود للحرب العالمية الثانية، وتمت سرقته من قبلهما من شخص مقيم بأحد مناطق بنزرت الكبرى.
وأضاف، ان المصالح الأمنية التابعة لذات الفرقة، تفطنت أيضا، الى تحوز شخص مقيم بإحدى مناطق بنزرت الكبرى لطائرتين مسيرتين دون الحصول على التراخيص الواجبة، فتم عقب مداهمة المعني، إحالته والمحجوز على مصالح الديوانة لاستكمال الأبحاث معه واتخاذ ما يجب من إجراءات قانونية في الغرض.

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