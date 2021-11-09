وزارة الداخلية: "الشاب توفّي إثر إصابته بتوعك صحّي طارئ بمنزله الكائن على بعد 6 كلم من مكان الإحتجاجات في منطقة عقارب"

وات - نفت وزارة الداخلية، خبر وفاة شاب جرّاء إصابته في الأحداث التي شهدتها منطقة عقارب من ولاية صفاقس، ليلة الاثنين 8 نوفمبر 2021 .



وأوضحت الداخلية في بلاغ لها، أن المعني بالأمر "توفّي إثر إصابته بتوعك صحي طارىء بمنزله الكائن على بعد 6 كلم من مكان الاحتجاجات، حيث تم نقله من قبل أحد أقاربه إلى مستشفى المكان أين فارق الحياة".



وكان عدد من المحتجين قاموا صباح اليوم الثلاثاء، بحرق مركز الحرس الوطني بمدينة عقارب، وذلك على خلفية وفاة الشاب عبد الرزاق الأشهب (في العقد الثالث من العمر)، بعد ما شهدته المعتمدية من احتجاجات على قرار وزارة البيئة إعادة فتح مصب "القنّة" واستعمال عناصر الأمن للغاز المسيل للدموع.



كما شهد محيط هذا المصب الذي توجه إليه المحتجون، عمليات كر وفر بينهم وبين عناصر الأمن الوطني الذين حاولوا منعهم من الدخول إلى مصب "القنة، قبل أن تقوم وحدات من عناصر الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، بالتمركز في مدينة عقارب، بعد انسحاب القوات الأمنية منها.



